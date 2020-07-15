نائب: القضاء وجه استفسارات للجهات الأمنية بشأن اغتيال “القادة الشهداء”

2020/07/15 | 14:44 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي , الأربعاء , ان مجلس القضاء ارسل كتب الى الأجهزة الأمنية للإج...

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