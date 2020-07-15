وثائق .. الكاظمي يوجه بتشكيل مجلس تنسيقي جديد بين العراق والسعودية

2020/07/15 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتشكيل مجلس تنسيقي جديد بين العراق والمملكة العربية السعودية.

وتضمنت وثائق صادرة عن الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، ان الكاظمي وجه بتشكيل مجلس تنسيقي بين العراق والسعودية ويكون برئاسة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، من الجانب العراقي.

وأظهرت الوثائق، أن المجلس يكون في عضويته وزراء التخطيط، النقل، النفط، الزراعة، الثقافة، الصناعة والمعادن، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، والأمين العام لمجلس الوزراء، إضافة الى محافظ البنك المركزي العراقي، والوكيل الأقدم لوزارة الخارجية، والأمين العام لوزارة الدفاع، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ووكيل وزارة المالية، وسفير العراق لدى المملكة العربية السعودية.

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