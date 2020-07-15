2020/07/15 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: الإيرادات غير النفطية التي يمكن أن تدعم خزينة الدولة تأتي من الموانىء والكمارك

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