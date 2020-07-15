بالصور.. وصول 12 طناً من المواد الطبية لدعم الملاكات الصحة في مواجهة كورونا

2020/07/15 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، سيما سادات لاري، الأربعاء (15 تموز 2020)، تسجيل 2388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 199 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت

بغداد اليوم- متابعة

أظهرت نتائج في وقت متأخر أمس الثلاثاء أن المرحلة الأولى من تجارب لقاح أمريكي شهدت انتاج أجسام مضادة ضد مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لدى المشاركين، دون حدوث أعراض جانبية خطيرة.

وتقوم شركة

بغداد اليوم ـ ديالى

افاد مصدر طبي، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 74 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم اليوم الثلاثاء فحص ٣٦٥ مسحة، وسجلت ٧٤ حالة مصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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