اكتشاف سلالة جديدة من كورونا أكثر خطورة

2020/07/15 | 15:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اكتشفت إيطاليا سلالة أكثر شراسة من فيروس كورونا، انتقل من صربيا عن طريق مجموعة من السياح مصابين بالوباء وصلوا إلى مدينة فينيتو الإيطالية فى الأيام الأخيرة، وقال عدد من الخبراء إن درجة فيروسته عالية للغاية وأكثر عدوانية ومختلفة عن تلك المسجلة فى جبال الألب منذ بداية انتشاره.ووفقا لصحيفة “لا ريبوبليكا” […]

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