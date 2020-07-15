“لعنة المنصب” تصنع مفارقة كبيرة.. السهلاني يتحول من “رمز احتجاجي” إلى “شخص مرفوض” في البصرة

2020/07/15 | 15:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في مفارقة بين الأمس واليوم، تحول الاستاذ الجامعي والناشط المدني الأبرز في احتجاجات تشرين في محافظة البصرة وعموم العراق على حد سواء، كاظم السهلاني، إلى رمز “مرفوض” وغير مؤهل لتمثيل متظاهري البصرة، بحسب لافتات استقبل فيها عدد من محتجي البصرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.#العراق 🔴هاجم متظاهرو البصرة "كاظم السهلاني" ورفعوا شعارات […]

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