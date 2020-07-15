نجم مانشستر يونايتد أصغر من حصل على الدكتوراة الفخرية

2020/07/15 | 15:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء، أن ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، سيصبح أصغر شخص يحصل على درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة مانشستر، تقديرا لحملته لمساعدة الأطفال.ونال مهاجم منتخب إنجلترا، راشفورد، إشادة واسعة بعد نجاح حملته لتوفير الوجبات الغذائية المدرسية للأطفال خلال العطلة الصيفية في بريطانيا، مشيرا إلى أنها كانت مصدر دعم له […]

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