الحشد الشعبي يكشف هوية احد قتلى داعش في” سنسل” بديالى

2020/07/15 | 15:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف الناطق الاعلامي باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني، الاربعاء، عن هوية احد قتلى داعش في عملية سنسل شمال شرق المحافظة.وقال الحسيني لـ /المعلومة/، إن “كمينا مشتركا شارك به الحشد الشعبي اسفر عن قتل اثنين من ارهابيي داعش في منطقة سنسل شمال قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة)”.وأضاف، أن “هوية احد […]

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