2020/07/15 | 15:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الصحة في ادارة منطقة "رابرين" في اقليم كوردستان يوم الاربعاء عن تعافي اكثر من 200 مصاب بفيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان اليوم انه بشكل عام ولغاية الان اجري 2240 فحصا ضمن الحدود الادارية للمنطقة، مشيرا الى تشخيص 335 اصابة بالفيروس من بينها 14 حالة وفاة.

واوضح البيان ان أكثر من 200 مصاب قد اكتسبوا الشفاء التام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منطقة في اقليم كوردستان تسجل أكثر من 200 حالة شفاء من كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منطقة في اقليم كوردستان تسجل أكثر من 200 حالة شفاء من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).