شاهد: قوات أمن البصرة تمارس “هوايتها المفضلة”: قمع المتظاهرين بالتزامن مع تواجد الكاظمي في المحافظة

2020/07/15 | 15:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طاردت القوات الامنية في محافظة البصرة، وعلى عادتها، المتظاهرين بالهراوات حيث وثق المتظاهرون لحظات قمعهم على يد قوات مكافحة الشغب.واشتد قمع المتظاهرين وتفريقهم وضربهم ومطاردتهم في الأزقة والشوارع.وابتدأت الاحتجاجات عندما تجمهر حشد من المتظاهرين امام فندق شيراتون حيث عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جلسة مجلس الوزراء، قبل ان يتوجه إلى […]

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