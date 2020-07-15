الكاظمي يصدر توجيهات جديدة من ميناء أم قصر: الجميع تحت المراقبة

2020/07/15 | 15:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيهات جديدة لحماية المنافذ الحدودية خلال تفقده ميناء أم قصر الشمالي في البصرة.

المنافذ: الجميع تحت المراقبة ولدينا معلومات عن الفاسدين في الموانئ ستتم ملاحقتهم قانونيًا

قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الكاظمي، أجرى جولة في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة، وذلك في إطار حملة مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية".

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أضاف البيان أن "مدير عام المنافذ الحدودية قدم عرضًا مفصلًا عن واقع ميناء أم قصر الجنوبي والأوسط والشمالي، والآليات والإجراءات المتخذة لانسيابية العمل هناك، وما تم اتخاذه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء".

أشار البيان إلى أن "الكاظمي وجّه بحماية الحرم الجمركي في الموانئ من قبل قوات عسكرية ومنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول إليه عنوة، كما وجّه بالحد من الإجراءات الروتينية المعقدة، والعمل على تدوير الموظفين للحد من الفساد"، مؤكدًا أن "الجميع تحت المراقبة، ولدينا معلومات عن الفاسدين في الموانئ ستتم ملاحقتهم قانونيًا".

لفت الكاظمي أن "الموانئ تعد من أهم المنافذ الحدودية في كل دول العالم، فهي تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، ولا بد من وضع الخطط اللازمة لتطويرها".

وبيّن رئيس الوزراء أن "البلد يمر اليوم بأزمة مالية واقتصادية، وأهم الإيرادات المالية غير النفطية التي يمكن أن تدعم خزينة الدولة تأتي من الموانئ والجمارك، إلا أننا نواجه اليوم تحديًا كبيرًا فيما يتعلق بهذين المنفذين، وهي فرصة للحكومة لأن تفرض القانون والنظام فيهما".

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