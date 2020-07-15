2020/07/15 | 15:15 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكان: ضربات جوية تقتل 7 مدنيين في محافظة الجوف اليمنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/15 | 15:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سكان: ضربات جوية تقتل 7 مدنيين في محافظة الجوف اليمنية) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سكان: ضربات جوية تقتل 7 مدنيين في محافظة الجوف اليمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).