القبض على 7 إرهابيين بعملية في صلاح الدين العراقية

2020/07/15 | 15:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوات الاستخبارات العراقية القبض على سبعة إرهابيين مطلوبين خلال عمليات نفذتها في محافظة صلاح الدين وسط البلاد....

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