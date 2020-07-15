نجم مانشستر يونايتد أصغر من حصل على الدكتوراة الفخرية

2020/07/15 | 15:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء، أن ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، سيصبح أصغر شخص يحصل على درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة مانشستر، تقديرا لحملته لمساعدة الأطفال.

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