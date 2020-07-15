موعد فتح باب سوق الانتقالات الصيفية بالدوري الإنجليزي

2020/07/15 | 15:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت رابطة الدوري الإنجليزي، يوم الأربعاء، رسميا أن فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 ستمتد 10 أسابيع بداية من الـ27 من يوليو، وتغلق في الخامس من أكتوبر المقبل.

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