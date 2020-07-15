2020/07/15 | 15:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، وصول 12 طناً من المواد الطبية بمبادرة مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامانة العامة لمجلس الوزراء تعلن وصول 12 طناً من المواد الطبية ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامانة العامة لمجلس الوزراء تعلن وصول 12 طناً من المواد الطبية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).