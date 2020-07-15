ميس كمر تدافع عن شاب سعودي ضد “عراقيين متنمرين”

2020/07/15 | 15:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة دافعت الفنانة العراقية ميس كمر عن نجم السوشيال ميديا السعودي ريان جيلر بعد استمرار الهجوم عليه من قبل بعض نجوم الوسط الفني ورواد مواقع التواصل، على خلفية تفاعله ووجوده الدائم في التعليقات على أغلب المنشورات في مختلف تطبيقات مواقع التواصل.ووجهت كمر رسالة إلى منتقديه، أكدت من خلالها أن ”له مطلق […]

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