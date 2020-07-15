الصحة تسجل 87 حالة وفاة وأكثر من 2100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/15 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

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- تم فحص ( 15185) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ ب...





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