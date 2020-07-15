2020/07/15 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت قوات الحشد الشعبي، الأربعاء، قتل مسؤول في تنظيم داعش يدعى "محمود قرداش"، وإصابة آخر في محافظة ديالى.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قائد قاطع عمليات ديالى الحشد الشعبي، طالب الموسوي، أعلن مقتل مسؤول العبرة لتنظيم داعـش الارهابي المدعو محمود قرداش البياتي من سكنة ناحية المنصورية، وإصابة داعشي آخر بعد ما لاذا بالفرار".

وأشار البيان إلى أن "عملية البحث مستمرة في مناطق سنسل، التابعة لقضاء المقدادية40 كم شمال شرق بعقوبة".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الاربعاء (15 تموز 2020)، بمقتل عنصرين من تنظيم داعش مال المقدادية بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة من الحشد العشائري في محافظة ديالى، تمكنت من قتل اثنين من مسلحي داعش في

بغداد اليوم- صلاح الدين

اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الاربعاء (15 تموز 2020)، القبض على ٧ متهمين بالإرهاب في محافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، ألقت مفارز

بغداد اليوم - بغداد

اصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، امرا ديوانيا بترقية الناطق باسم العميد يحيى رسول الى رتبة لواء.

وقال مصدر مطلع، ان "الكاظمي اصدر امرا ديوانيا بترقية العميد يحيى رسول الى رتبة لواء".

وكان&nb

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. مقتل المسؤول بتنظيم داعش محمود قرداش وإصابة آخر في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. مقتل المسؤول بتنظيم داعش محمود قرداش وإصابة آخر في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).