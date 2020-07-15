نائب عن الفتح: جلسة مجلس الوزراء بالبصرة تجاهلت أصوات المطالبين باستحقاقاتهم

2020/07/15 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تحالف الفتح، فالح الخزعلي ، الاربعاء، إن جلسة مجلس الوزراء في البصرة تجاهلت اصوات ال...





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