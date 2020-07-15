2020/07/15 | 15:34 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يسجل 1839 حالة شفاء و 2110 إصابة و 87 وفاة بفيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/15 | 15:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 1839 حالة شفاء و 2110 إصابة و 87 وفاة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 1839 حالة شفاء و 2110 إصابة و 87 وفاة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).