2020/07/15 | 15:34 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة واسط: منتسبون في فوج حفظ القانون ‏يتبرعون بالدم لمرضى الثلاسيميا والكلى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/15 | 15:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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