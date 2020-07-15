2020/07/15 | 15:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادة (153) عراقيا عالقا في روسيا برحلة استثنائية جديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/15 | 15:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة (153) عراقيا عالقا في روسيا برحلة استثنائية جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة (153) عراقيا عالقا في روسيا برحلة استثنائية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).