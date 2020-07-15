2020/07/15 | 15:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة تركية تباشر باعمال مشروع البنى التحتية في قضاء القرنة الاسبوع المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/15 | 15:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة تركية تباشر باعمال مشروع البنى التحتية في قضاء القرنة الاسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة تركية تباشر باعمال مشروع البنى التحتية في قضاء القرنة الاسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).