2020/07/15 | 16:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرة الهجرة : عودة (5700) نازح إلى مناطقهم الاصلية في قضاء سنجار خلال الشهرين الماضيين المركز الخبري الوطني.

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