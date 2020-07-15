الكاظمي يؤكد على محاربة الفساد في جميع المنافذ الحدودية

2020/07/15 | 16:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، مشددا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمنع التجاوزات المالية، ومحاربة الفساد في جميع المنافذ الحدودية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تفقد، اليوم الأربعاء، منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، وذلك …

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