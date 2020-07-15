الجمارك تتلف أدوية بشرية ومواد غذائية تالفة بجمركي مطار بغداد والقائم

2020/07/15 | 16:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت الهيئة العامة للجمارك، الثلاثاء، إتلاف أدوية بشرية ومواد غذائية غير صالحة للإستهلاك البشري في جمركي مطار بغداد والقائم.وذكرت الهيئة في بيان، أن "جمرك مطار بغداد الدولي، قام بإتلاف أدوية بشرية غير صالحة للاستخدام البشري ومواد تدخل في عملية الغش الصناعي".وأضاف البيان، أنه "تم اتلاف مواد غذائية (زبدة) مستوردة بوزن (٣٦٠) كغم تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري في مركز جمرك القائم الحدودي".وأوضح، ان "عمليتي الاتلاف تمت وفق المادة (٦٨/ثانيا) من قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل وبحضور ممثلي الجهات المختصة في المراكز المذكورة ووفق شروط السلامة الصحية".وأكدت الهيئة، أن "كوادرها تعمل في مراكزها الجمركية وبشكل مستمر للحد من دخول المواد المخالفة للشروط والضوابط او الممنوعة من الاستيراد والتي تمس حياة المواطنين".

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