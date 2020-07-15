2020/07/15 | 16:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. محمود قرداش الذي قتل بكمين في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/15 | 16:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. محمود قرداش الذي قتل بكمين في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. محمود قرداش الذي قتل بكمين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).