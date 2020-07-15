القصف التركي يبيد مساحات واسعة من الغابات في المناطق الجبلية بدهوك

2020/07/15 | 16:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت إدارة محافظة دهوك باقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن تضرر مساحات واسعة من الغابات في المناطق الجبلية جراء القصف التركي.

وقال مدير البيئة في محافظة دهوك محمد طاهر بريفكي لوكالة شفق نيوز، إن "القصف التركي على المناطق الحدودية شمالي المحافظة تسبب في احراق مابين 25 الى 30 % من الغابات في تلك المناطق كما ادى الى نفوق حيوانات برية والتاثير على الحياة البرية".

واوضح بريفكي أن "الغابات في المناطق الحدودية التابعة لاقضية العمادية وزاخو وعقرة معروفة بغاباتها الكثيفة باشجار الصنوبر والبلوط وغيرها من الاشجار".

يذكر ان عمليات القصف التركي الجوي والمدفعي على المناطق الحدودية بدت ظاهرة شبه يومية والحقت خسائر مادية كبيرة بمتتلكات ومزارع المواطنين في القرى الحدودية.

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