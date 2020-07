إنجاز تاريخي ينتظر صلاح في مواجهة أرسنال اليوم

2020/07/15 | 16:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: مشاركة النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول أمام أرسنال، اليوم الأربعاء، على إستاد “الإمارات” ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، ستحمل رقما مميزا.وقال الموقع الرسمي للريدز أنه في حال مشاركة صلاح في مباراة اليوم، سيسجل الظهور رقم 150 مع الفريق في جميع المسابقات.As we head to the Emirates […]

