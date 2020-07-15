تعرف على موعد انطلاق مونديال 2022 في قطر

2020/07/15 | 16:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي، الجدول الزمني لمباريات مونديال 2022 في قطر، والذي يجرى نهاية العام 2022 لأول مرة في فصل الشتاء.وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر حسابه المخصص لبطولات كأس العالم على موقع التغريدات المصغرة تويتر، أن “الافتتاح سيكون ستاد البيت يوم ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ فيما تجرى المباراة […]

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