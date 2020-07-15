الكاظمي يشدد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمنع التجاوزات المالية

2020/07/15 | 16:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الممعلومة/ بغداد..شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمنع التجاوزات المالية وقال مكتب الكاظمي، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تفقد منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، وذلك في سياق متابعته للمنافذ الحدودية والنهوض بواقعها ومحاربة كل أوجه الفساد فيها”.واطّلع على “آليات العمل في […]

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