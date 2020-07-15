الهجرة: عودة نحو 6 الاف نازح إلى مناطقهم الاصلية في سنجار


الهجرة: عودة نحو 6 الاف نازح إلى مناطقهم الاصلية في سنجار
2020/07/15 | 17:00 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، الأربعاء، عودة (5700) نازح إلى مناطقهم الاصلية في قضاء سنجار خلال الشهرين الماضيين.

وقالت جابرو، في بيان تلقته /المعلومة/  إن “(5700) نازح عاد خلال الشهرين الماضيين بالتنسيق مع الجهات الأمنية من مخيمات (باجدكندال، قاديا، بيرسفي ومخيم داكار) التابعة لمحافظة دهوك إلى مناطقهم الاصلية في قضاء سنجار […]

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