2020/07/15 | 17:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​المنافذ.. الكاظمي وجه بإجراء من شأنه منع تفشي الفساد وهذه لن تكون الزيارة اليتيمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/15 | 17:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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