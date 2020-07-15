الكاظمي يشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع التجاوزات المالية في منفذ سفوان

2020/07/15 | 17:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، على اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع التجاوزات المالية في منفذ سفوان الحدودي.

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