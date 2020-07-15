نائبة عن البصرة: تخويل الكاظمي للعيداني بصرف رواتب 30 ألف متعاقد خطوة إعلامية

2020/07/15 | 17:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بينت النائبة عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي، الأربعاء، أن تخويل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحافظ البصرة اسعد العيداني بصرف رواتب 30 ألف متعاقد خطوة إعلامية.وقالت الحامدي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “نواب البصرة عملوا سابقا على تأمين رواتب 30 ألف متعاقد من أموال المنافذ الحدودية وتم تأمينها قبل زيارة الكاظمي”، لافتة […]

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