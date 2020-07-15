القيادة الالكترونية للجيش الامريكي: شبكاتنا العسكرية عرضة لهجمات الانترنت

2020/07/15 | 17:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… اعترف القائد الاعلى للقيادة الالكترونية في الجيش الامريكي ستيفن فوجارتي أن إن شبكات الكمبيوتر الأمريكية ، بما في ذلك اتصالات البنتاغون ، عرضة للهجمات الإلكترونية لأن بنيتها القديمة قد لا توفر خيارات كافية للرؤية والتحكم.ونقلت شبكة سي أن بي سي الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة / عن فوجارتي قوله في مؤتمر […]

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