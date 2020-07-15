“أبل” تنجو من غرامة بـ 15 مليار دولار

2020/07/15 | 17:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرزت شركة “أبل” نصرا كبيرا، اليوم الأربعاء، بعدما رفضت ثاني أعلى محكمة أوروبية أمرا من المفوضية الأوروبية بتغريم الشركة 13 مليار يورو (15 مليار دولار) هي قيمة ضريبة إيرلندية متأخرة.وقال القضاة، إن المفوضية الأوروبية أخطأت في قولها إن الشركتين الإيرلنديتين التابعتين لأبل، وهما “أبل سيلز انترناشونال” و”أبل أوبريشنز يروب”، حصلتا على مزايا اقتصادية مختارة، …

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