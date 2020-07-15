2020/07/15 | 17:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تُغادر صورة منتخب فرنسا وهو يرفع الكأس في ملعب لوجنيكي بعد تتويجه بطلاً لكأس العالم FIFA™️ أذهان عشاق كرة القدم حتى اللحظة.واليوم وبعد مرور سنتين بالضبط على هذه المناسبة التاريخية في 15 يوليو/تموز 2018؛ فإن الكشف عن جدول مباريات النسخة التالية يخوّل لعالم كرة القدم الحلم ببداية أخرى – بداية حُدد زمانها ومكانها.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على مواعيد انطلاق ونهائي مونديال 2022 وكالة تقدم الاخبارية.

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