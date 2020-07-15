عضو بالتربية النيابية تكشف عن اتفاق مع الوزارة بشأن الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي

2020/07/15 | 17:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادكشفت عضو لجنة التربية النيابية، هدى جار الله، عن موقف اللجنة من اعتماد المعدل التراكمي لطلبة السادس الاعدادي فيما تحدث عن حصول اتفاق مع وزارة التربية بخصوص الامتحانات النهائية.وقالت عضو لجنة التربية، هدى جار الله، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه تم الاتفاق مع لجان الامتحانات في وزارة التربية على ان اعتبار هذه السنة سنة (عدم رسوب)، للصف السادس الاعدادي".واشارت الى ان "الامتحان قائم بموعده في الشهر 8"، مبينا ان " اللجنة ناقشت اعتماد المعدل التراكمي ولكن الوزارة ارتأت ان الموضوع صعب تنفيذه ولا ينصب في مصلحة الطالب".واكدت ان "تمديد موعد الامتحانات او تأجيلها لا يصب في مصلحة الطالب".

وفي وقت سابق من اليوم، وعبر بيان رسمي نفت وزارة التربية، قبولها مقترح احتساب المعدل التراكمي لطلبة السادس الاعدادي، فيما أكدت أن موعد الامتحانات ما زال نفسه.

وقالت الوزارة "ننفي وجود قرار باحتساب المعدل التراكمي لطلبة الإعدادية ونحذر من ضعاف النفوس الذين يبتغون اضعاف همة طلبتنا تجاه اداء الامتحانات الوزارية".

وأضافت أن "ما أثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وجود قرار باحتساب المعدل التراكمي لطلبة المرحلة الإعدادية غير صحيح"، مبينة ان "الموضوع تم حسمهُ في وقتٍ سابق من قبل اللجنة الدائمة للامتحانات، مع تحديد الـ 8 من آب المقبل موعداً لامتحانات السادس الاعدادي بكافة فروعه".

ودعا بيان الوزارة الطلبة إلى "استثمار الفرصة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى نسب النجاح، واعتماد الأخبار والقرارات الرسمية من المواقع الرسمية التابعة لها، وعدم تصديق الإشاعات المغرضة التي يقف وراءها ضعاف النفوس من خارج العملية التعليمية وممن يبتغون ارباك العملية التعليمية في البلاد، واضعاف معنويات الطلبة اتجاه اداء الامتحانات الوزارية".

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وقالت التربية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "ننفي وجود قرار باحتساب المعدل ا

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