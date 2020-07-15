2020/07/15 | 17:07 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي من منفذ سفوان: شددنا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمنع التجاوزات المالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/15 | 17:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي من منفذ سفوان: شددنا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمنع التجاوزات المالية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي من منفذ سفوان: شددنا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمنع التجاوزات المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).