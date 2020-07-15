الكعبي يدعو الخارجية الى وضع خطة عاجلة لتعيين خريجي العلوم السياسية

2020/07/15 | 17:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، وزارة الخارجية الى وضع خطة عاجلة لتعيين خريجي العلوم السياسية والإستماع الى مطالب المعتصمين.وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الكعبي استقبل، اليوم الاربعاء، عدداً من خريجي كليات العلوم السياسية والمعتصمين منذ اكثر من 35 يوم …

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