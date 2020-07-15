وفاة أديب كوردي معروف عن 66 عاماً

2020/07/15 | 17:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توفي الأديب والصحفي المعروف في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، صديق شرو الليلة الماضية بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 66 عاما.

ولاقت قصائد الراحل إقبالا من قبل فنانين ومطربين كورد، اذ تم تلحينها وتحولت الى أغانٍ.

وعمل شرو في مجال الاعلام وأعد برامج تلفزيونية في تسعينيات القرن الماضي وكتب العديد من النصوص الدرامية للفرق الفنية.

كما لديه مؤلفات في مجال الشعر والادب الكوردي اضافة الى عمله في مجال التربية كمدرس ومشرف تربوي اضافة الى اعلام تربية دهوك.

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