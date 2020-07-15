مجلس وزراء كردستان يصادق على عدد من الأنظمة الخاصة بتنفيذ قانون الإصلاح

2020/07/15 | 17:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صادق مجلس وزراء إقليم كردستان، الأربعاء، على عدد من الأنظمة الخاصة بتنفيذ قانون الإصلاح.

وذكرت رئاسة حكومة الاقليم في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مجلس الوزراء في الاقليم عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس)".

واضافت انه "في الفقرة الأولى من الاجتماع، استعرض وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب النظام الداخلي لصندوق التقاعد لموظفي الإقليم في إطار الخطوات العملية لتطبيق قانون الإصلاح، وعلى ضوء ذلك صادق مجلس الوزراء وبالإجماع على النظام الداخلي الخاص بصندوق التقاعد الذي يهدف وبشكل أساسي لضمان حقوق متقاعدي إقليم كوردستان في المجالات الوظيفية كافة، خاصة وأن إيرادات الصندوق تخصص لصرف المستحقات المالية للمتقاعدين، على أن يكون للصندوق مجلس إدارة مؤلفاً من ممثلي الوزارات المعنية".

واوضحت انه "في جانب آخر من الاجتماع، قدم سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، النظام الخاص بتحديد شروط التعيين في وظيفة مدير عام فما فوق، في إطار تطبيق قانون الإصلاح، بموجب هذا النظام يلزم مراعاة وجود شروط الشهادة والخبرة والتخصص لمن يشغلون هذه الدرجات الوظيفية العليا، والذين لهم دور بارز في القيادة الإدارية لتمشية واجبات الوزارات ونشاطاتها، باعتبارهم المحترفون والتكنوقراط.



الشروط العامة مهنيين وأكفاء وذلك اضافة الى توافر شروط التعيين في الدرجات الوظيفية العامة، وبعد التباحث وتبادل الآراء تمت المصادقة على النظام بالإجماع".واكدت رئاسة حكومة الاقليم انه "بعد ذلك، عرضت وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان فالا فريد القانون الجديد لبيع وإيجار أموال وأملاك الدولة، وتمت المصادقة عليه بالإجماع".وبينت انه "في الفقرة الأخيرة من الاجتماع، صدّق مجلس الوزراء على المقترح المشترك المُقدم من وزارتي البلديات والسياحة، والزراعة والموارد المائية والمتعلق بالشروع باعادة العمل بتطبيق (قانون تنظيم الحقوق التصرفية في الأراضي الزراعية) رقم (1) لسنة 2008 والقاضي بتعويض الفلاحين المستوفين للشروط في القانون المذكور ولم يتم تسيير معاملاتهم، ليتم تعويضهم بعد التدقيق في ملفاتهم والتأكد من استيفائهم للشروط القانونية".واوضحت انه "بالمقترح المصدّق عليه، يتم حل مشكلة بعض من المواطنين الذين مُنحوا أراضي في السنوات الماضية بطريقة (الكارت) ولم يتم تمليكها لهم في دوائر التسجيل العقاري (الطابو) إلى الآن، كما سيمنح هذا التصديق فرصة للمواطنين لتسجيل الوحدات السكنية التي اشتروها في المجمعات السكنية الاستثمارية بأسمائهم، وعلى هذا الأساس تم توجيه وزارات البلديات والسياحة، والزراعة والموارد المائية، والعدل بالإسراع في تسيير المعاملات القانونية لهؤلاء المواطنين".

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