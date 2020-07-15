سولسكاير: لا نفكر في مواجهة تشيلسي الآن

2020/07/15 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد إنه لن يريح لاعبين بارزين من أجل مباراة الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام تشيلسي يوم الأحد مؤكدا أنه يركز فقط على مواجهة كريستال بالاس بالدوري الممتاز.

ويحتل يونايتد المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف ليستر سيتي ويحل ضيفا على بالاس غدا الخميس بهدف زيادة فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأبلغ سولسكاير مؤتمرا صحفيا افتراضيا اليوم الأربعاء “اختيار تشكيلة الخميس يعتمد على الخميس وليس الأحد.



مباراة الأحد لا صلة لها بالاختيارات ولا أفكر بها على الإطلاق”.

وأضاف: “كانت توجد بعض الشكوك قبل مباراة ساوثهامبتون لكن الفريق في جاهزية الآن ونتمنى منح دقائق للاعبين وعدم استبعاد أحد للإصابة لكن ربما يوجد خيار أو أكثر لتجديد الدماء”.

وربما تتقلص الخيارات الدفاعية لدى يونايتد إذ يسابق الظهيران لوك شو وبراندون وليامز الزمن للتعافي.

وتعرض شو لالتواء بالكاحل خلال التعادل 2-2 مع ساوثهامبتون يوم الإثنين بينما أصيب بديله وليامز في الرأس خلال اصطدام مع كايل ووكر-بيترز.

ويمر أنطوني مارسيال بفترة مميزة بعد أن سجل خمسة أهداف في سبع مباريات بجميع المسابقات منذ استئناف الموسم وعبر سولسكاير عن سعادته بتطور المهاجم الفرنسي.

وتابع “إنه يتحسن بالتأكيد ويستمتع باللعب ويتطور هذا الموسم على المستوى الفردي والجماعي والبدني”.

وزاد: “أتذكر الشكوك حول فاعلية مهاجمينا في الموسم الماضي لكن أنطوني يكافح من أجل الفريق ويتمتع بلمسات حاسمة”.

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