إنتر ميلان يستغل نقطة ضعف مانشستر يونايتد لضم مارسيال

2020/07/15 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، عن رغبة إنتر ميلان في إبرام صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد، من أجل ضم الفرنسي أنتوني مارسيال هذا الصيف.

وبحسب صحيفة “إكسبريس” الإنجليزية، فإن إنتر ميلان سوف يعرض مدافعه السلوفاكي ميلان سكرينيار ضمن الصفقة، لمعرفته برغبة مانشستر يونايتد في تعزيز دفاعه هذا الصيف.

ويقدم مارسيال مستويات مميزة منذ استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث رفع رصيده إلى 16 هدفًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المرجح أن يتنازل مانشستر يونايتد عن لاعبه، حيث يعيش أفضل فترة في مسيرته المهنية، لكن إنتر سوف يحاول إقناعه بالقدوم إلى إيطاليا.

ويسعى إنتر لتأمين نفسه من إمكانية رحيل مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة.

ويرتبط مارسيال بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2024، وتبلغ قيمته السوقية 70 مليون يورو.

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