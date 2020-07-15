ألكانتارا يثير جنون بايرن ميونخ

2020/07/15 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسبب لاعب الوسط، تياجو ألكانتارا، في حالة من الغضب داخل بايرن ميونخ، في ظل عدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن تمديد التعاقد، حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة “شبورت بيلد” الألمانية، فإن ألكانتارا اشترط التوقيع على عقد لمدة 4 سنوات، بينما أصرت الإدارة البافارية في البداية، على توقيعه لمدة 3 أعوام فقط، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وعرض بايرن على اللاعب، تحديد عدد معين من المباريات، إذا خاضها يتم التمديد له لموسم رابع بشكل تلقائي، لكن ألكانتارا رفض هذا الاقتراح أيضا.

وفي النهاية، اضطر بطل البوندسليجا للاستجابة لطلبات الدولي الإسباني، وقدم له عقدا مدته 4 سنوات كما أراد.

لكن مسؤولي بايرن أصيبوا بدهشة كبيرة، عندما رفض تياجو التوقيع مجددا، وطلب مهلة للتفكير في الأمر.

وبعد التشاور مع عائلته، بدا أنه لا يريد التجديد، بل يرغب في خوض تحدٍ آخر.

وبالتالي، قررت إدارة العملاق الألماني بيع ألكانتارا هذا الصيف، لتحصيل رسوم انتقاله، بدلًا من انتظار رحيله مجانًا العام المقبل.

ومع ذلك لم يتلق النادي، حتى الآن، أي عرض رسمي من ليفربول، الذي أُشيع مؤخرًا أنه يرغب في ضم لاعب برشلونة السابق.

وتشير تقارير إلى إمكانية تقدم الريدز، بعرض تبلغ قيمته 20 مليون يورو، إلا أن بايرن يريد ضعف هذا المبلغ على الأقل، وفقا لـ”شبورت بيلد”.

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