الحشد يعلن قتل الارهابي

2020/07/15 | 17:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقية، الاربعاء، عن قتل مسؤول العبرة لتنظيم داعش الارهابي في محافظة ديالى....

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