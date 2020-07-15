2020/07/15 | 17:22 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقية، الاربعاء، عن قتل مسؤول العبرة لتنظيم داعش الارهابي في محافظة ديالى....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعلن قتل الارهابي "قرداش" في ديالى + صورة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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