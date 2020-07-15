الحشد يعلن قتل مسؤول النقل بداعش وإصابة مرافقه بديالى

2020/07/15 | 17:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقتل الحشد الشعبي، الاربعاء، مسؤولا في تنظيم داعـش الارهابي يشغل منصب مسؤول النقل، فيما أكد اصاب اخر برفقته في محافظة ديالى.وقال قائد قاطع عمليات ديالى للحـشد الشعبي، طالب الموسوي، في بيان لاعلام الحشد، إن "قوات الحشد تمكنت من قتل مسؤول النقل في تنظيم داعــش الارهابي (العبرة) المدعو (محمود قرداش البياتي) من سكنة ناحية المنصورية".وأضاف الموسوي، أن "قوات الحشد أصاب داعشيا اخر في قضاء المقدادية بعد أن لاذا بالفرار"، مؤكداً أن "عملية البحث مستمرة في مناطق سنسل التابعة للمقدادية".

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