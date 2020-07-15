2020/07/15 | 17:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، على اتخاذ كل الاجراءات القانونية لمنع التجاوزات المالية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "الكاظمي، تفقد منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، وذلك في سياق متابعته للمنافذ الحدودية والنهوض بواقعها ومحاربة كل أوجه الفساد فيها".واطّلع الكاظمي، على "آليات العمل في المنفذ، والعقبات التي تقف أمام تطويره"، مشدداً على "اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمنع التجاوزات المالية، ومحاربة الفساد في جميع المنافذ الحدودية، ومنها منفذ سفوان الحدودي".وبيّن، أنه "سبق وأن وجّه إدارة المنافذ الحدودية بمعالجة واقع المنافذ، والارتقاء بعملها، وأيضا أتمتة الجوانب الإدارية فيها، وبما يسهم في الحدّ من الروتين، والسيطرة على الفساد، ومنع التجاوز على المال العام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يشدد على اتخاذ كل الاجراءات القانونية لمنع التجاوزات المالية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يشدد على اتخاذ كل الاجراءات القانونية لمنع التجاوزات المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).